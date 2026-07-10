SanDisk Corporation - Aktie verliert deutlich -4,29 % - 10.07.2026

Obwohl die SanDisk Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,41 %.

Am heutigen Handelstag musste die SanDisk Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,29 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,24 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -1,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +12,41 % gewonnen.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,81 % 1 Monat +18,12 % 3 Monate +12,41 % 1 Jahr +12,41 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:56 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 231,02 Mrd. € wert.

SanDisk bringt seine Geschäftszahlen erst im nächsten Monat heraus, Wedbush ist aber jetzt schon überaus bullish.

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.