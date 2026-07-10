OHB Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 10.07.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -4,71 % auf 263,00€ gefallen. Das sind -13,00 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 263,00€, mit einem Minus von -4,71 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei OHB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,65 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um -3,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +144,89 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,85 % 1 Monat -31,59 % 3 Monate -5,65 % 1 Jahr +256,87 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:56 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,47 Mrd. € wert.

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: OHB SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte OHB SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.07.2026 / 10:38 CET/CEST Veröffentlichung …

EQS Total Voting Rights Announcement: OHB SE / Total Voting Rights Announcement OHB SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.07.2026 / 10:38 CET/CEST …

OHB hat das Bezugsangebot im Rahmen seiner Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten abgeschlossen. Die Maßnahme unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 hatte das Bremer Raumfahrtunternehmen am 22. Juni 2026 beschlossen. Vorgesehen war die …

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,23 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,73 %. Lockheed Martin legt um +0,35 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,24 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar