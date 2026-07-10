TKMS Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 10.07.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TKMS insgesamt ein Minus von -1,72 % zu verkraften.

Mit einer Performance von -3,87 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,00€, mit einem Minus von -3,87 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +6,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +28,82 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,47 % 1 Monat +15,05 % 3 Monate -1,72 % 1 Jahr -10,62 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:57 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,22 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der historische Milliarden-Erfolg von Thyssenkrupp Marine Systems (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001) mit Kanada markiert einen Wendepunkt im modernen Schiffbau. Die neuen U-Boote der Klasse 212CD sind keine reinen Transportmittel […] The post …

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,73 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,49 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.