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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -3,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 10.07.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

    Mit einer Performance von -3,87 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,00, mit einem Minus von -3,87 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TKMS insgesamt ein Minus von -1,72 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +6,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +28,82 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,47 %
    1 Monat +15,05 %
    3 Monate -1,72 %
    1 Jahr -10,62 %
    Stand: 10.07.2026, 10:57 Uhr

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,22 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 10.07. - MDAX stark +0,42 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,73 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,49 %.

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -4,57 %
    +6,47 %
    +15,05 %
    -1,72 %
    -10,65 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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