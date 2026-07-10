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    Besonders beachtet!

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +3,16 % auf 84,80 zulegen. Das sind +2,60  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,80. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,50 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -5,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -36,14 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,25 %
    1 Monat -15,71 %
    3 Monate -24,50 %
    1 Jahr -76,01 %
    Stand: 10.07.2026, 10:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy: Diskussion über den Verkauf von 3.588 BTC zur Deckung von STRC-Dividenden versus Verwässerung durch Aktienemissionen, das Unterschreiten des mNAV/STRC-Par‑Werts, den Finanzierungsmotor (Flywheel), Auswirkungen auf BTC‑Yield je Aktie, Bewertungs‑Discounts sowie die Frage, ob der Verkauf angesichts der BTC‑Volatilität gerechtfertigt war.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 338 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,71 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. IBM notiert im Plus, mit +0,58 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,80 %. Oracle legt um +1,60 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,07 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +4,49 %
    -5,25 %
    -15,71 %
    -24,50 %
    -76,01 %
    +143,68 %
    +57,55 %
    +218,11 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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