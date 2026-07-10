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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Nordex Aktie, bisher, um -4,80 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 10.07.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 40,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,80 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,06  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,22 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nordex, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,55 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -7,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +48,97 % gewonnen.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,57 %
    1 Monat +11,17 %
    3 Monate -5,55 %
    1 Jahr +130,40 %
    Stand: 10.07.2026, 10:57 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,68 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 10.07. - MDAX stark +0,42 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Das war wichtig: Nordex – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf


    BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat Nordex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers dürften die Markterwartungen moderat übertreffen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagnachmittag in …

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -4,42 %
    -7,57 %
    +11,17 %
    -5,55 %
    +130,40 %
    +282,81 %
    +167,05 %
    +93,92 %
    +356,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Markt Bote
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