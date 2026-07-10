RENK Group Aktie leidet unter Verkäufen - 10.07.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -19,11 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,57 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group -18,75 % verloren.

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RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,37 % 1 Monat -14,30 % 3 Monate -19,11 % 1 Jahr -40,35 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:57 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Mrd. € wert.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.