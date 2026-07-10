AIXTRON - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.07.2026

Die AIXTRON Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,28 % auf 43,68€. Damit verliert die Aktie -1,48 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,78 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +0,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +165,37 % erlebt.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,53 % 1 Monat -16,62 % 3 Monate +25,52 % 1 Jahr +185,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 10.07.2026, 10:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste kräftige Korrektur der AIXTRON‑Aktie nach einer extremen Rally: Gewinnmitnahmen, Volatilitätsanstieg und die Frage, ob der steile Aufwärtstrend gebrochen ist. Diskutiert werden hohes KGV (vormals ~80, jetzt ~62 bei ~45€), stark streuende Analystenmeinungen (Kursziele 39–73€), Rückschlagsrisiken bis ~30–33€ sowie Hoffnung auf Q2‑Zahlen und stärkere GaN/SiC‑Auftragsdynamik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,96 Mrd. € wert.

Nach dem Höhenflug ringt die Aixtron Aktie um Stabilität. Seit Mitte Juni, als der Aktienkurs des TecDAX-Titels im Zuge ihrer Kursvervielfachung bis auf 62,66 Euro gestiegen war, läuft eine kräftige Konsolidierung. Bei 42,31 Euro markierte der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,77 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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