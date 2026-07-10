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    Besonders beachtet!

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    easyJet Aktie hebt ab - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die easyJet Aktie bisher um +12,69 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der easyJet Aktie.

    Besonders beachtet! - easyJet Aktie hebt ab - 10.07.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    easyJet ist eine britische Low-Cost-Airline mit Fokus auf Kurz- und Mittelstrecken in Europa. Hauptleistung: günstige Punkt-zu-Punkt-Flüge, Zusatzumsätze über Gepäck, Sitzplatzwahl, Services. Starke Position im europäischen Billigsegment. Wichtige Konkurrenten: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Vueling. USP: starke Präsenz an Primärflughäfen, klare Marke, digitales Buchungserlebnis.

    easyJet Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +12,69 % konnte die easyJet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der easyJet Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,8480. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der easyJet Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +77,20 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die easyJet Aktie damit um +21,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in easyJet eine positive Entwicklung von +35,91 % erlebt.

    easyJet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,47 %
    1 Monat +45,46 %
    3 Monate +77,20 %
    1 Jahr +28,66 %

    Stand: 10.07.2026, 10:58 Uhr

    Informationen zur easyJet Aktie

    Es gibt 748 Mio. easyJet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,88 Mrd. € wert.

    easyJet: Aktie hebt zweistellig nach Übernahmeangebot ab

     

    Die Aktie von easyJet hebt am Freitag ab: die Billigfluggesellschaft hat mitgeteilt, ein Übernahmeangebot des Investmentunternehmens Apollo Global Management im Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar zu prüfen.

     

    Apollo sticht Castlelake aus - Aktie springt

     

    Der Rivale Apollo grätscht dem US-Finanzinvestor Castlelake bei der sicher geglaubten Übernahme des britischen Billigfliegers Easyjet dazwischen: Laut den Briten soll im Übernahmepoker nun Apollo mit einem höheren Gebot zum Zuge kommen. Die …

     

    Easyjet mit Kehrtwende im Übernahmepoker - Apollo bietet mehr als Castlelake

     

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Lufthansa, Ryanair Holdings und Co.

    Deutsche Lufthansa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,38 %. Ryanair Holdings notiert im Plus, mit +3,32 %.

    easyJet Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die easyJet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur easyJet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    easyJet

    +13,12 %
    +21,47 %
    +45,46 %
    +77,20 %
    +28,66 %
    +39,85 %
    -24,97 %
    -35,38 %
    +7,89 %
    ISIN:GB00B7KR2P84WKN:A1JTC1
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