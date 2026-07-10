Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1870 Pence - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 16,75 auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 138,91 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,125GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -28,44 %/+11.050,86 % bedeutet.