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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1870 Pence - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel Rolls‑Royce auf 1870 Pence
    • Lemarie setzt auf Rüstungselektronik und Leonardo
    • Rolls‑Royce im Zivilbereich dank Power Systems
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1870 Pence - 'Buy'
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1530 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Bei den Briten rechnet sie mit einer Erhöhung der Jahresziele dank der Stärke im Bereich Power Systems./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

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    Rolls-Royce Holdings

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    ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 16,75 auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 138,91 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,125GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -28,44 %/+11.050,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 1870 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1870,00£, was eine Steigerung von +13050,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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