ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1870 Pence - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Rolls‑Royce auf 1870 Pence
- Lemarie setzt auf Rüstungselektronik und Leonardo
- Rolls‑Royce im Zivilbereich dank Power Systems
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1530 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Bei den Briten rechnet sie mit einer Erhöhung der Jahresziele dank der Stärke im Bereich Power Systems./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 16,75 auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 138,91 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,125GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -28,44 %/+11.050,86 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1870 Euro
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Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
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Freundschaft Genosse! Wenn ich mir den Chart anschaue, ist das tatsächlich meine Erwartung ☺️ laaaangsaaaam aber stetig nach oben
na und gerade heute der deal mit Vattenfall. in der auswahl stand RR ja schon länger, jetzt konnten sie isch aber gegen GE durchsetzen!
Bei RR ist einiges los..
Nuklear-Pakt mit Japan: Der Konzern baut sein Geschäft mit Mini-Kernkraftwerken (SMR – Small Modular Reactors) stark aus. Eine strategische Kooperation mit Japan steht kurz vor dem Abschluss und soll Rolls-Royce zu einem globalen Nuklear-Akteur machen. [https://www.boerse-express.com/news/articles/rolls-royce-aktie-pakt-mit-japan-im-nukleargeschaeft-917461]
Militär-Neuheiten auf der Eurosatory: Auf der Rüstungsmesse im Juni 2026 zeigt die Tochtersparte Power Systems ein völlig neues mtu-Hybrid-Antriebssystem für europäische Landstreitkräfte, um die mtu-Baureihe 199 als führende Antriebsplattform zu etablieren