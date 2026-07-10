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    BMW-Absatz sinkt um 4,9 Prozent - Einbruch in China

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW-Absatz im zweiten Quartal minus 4,9 Prozent
    • Absatz in China brach um rund 30 Prozent ein
    • Mini-Marke verzeichnet Plus von 17 Prozent auf 81.035
    BMW-Absatz sinkt um 4,9 Prozent - Einbruch in China
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Abstürzende Verkäufe in China haben beim Autobauer BMW im zweiten Quartal zu sinkenden Absatzzahlen geführt. In den vergangenen drei Monaten lieferte der Münchner Konzern 590.962 Autos aus. Das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie BMW weiter mitteilt. Vor einem Jahr hatte BMW für das zweite Quartal noch einen leicht steigenden Absatz vermeldet.

    Vor allem in China lief es sehr schlecht - mit dem dortigen Markt hatte BMW jüngst auch seine deutliche Gewinnwarnung begründet. Der Absatz sackte um 30 Prozent auf 117.815 Autos ab. Auch der Rest Asiens lief eher schlecht. Das konnten auch Zuwächse um 5,4 Prozent auf 260.173 Autos in Europa und um 9,5 Prozent auf 134.405 Autos in den USA nicht ausgleichen.

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    Bei den Konzernmarken zeigte sich vor allem Mini stark. Hier gab es ein Plus von 17 Prozent auf 81.035 Autos. Die Kernmarke schwächelte dagegen mit meinem Minus von 7,7 Prozent auf 508.675 Autos.

    Im Vergleich zu seinen beiden großen deutschen Konkurrenten Mercedes und Audi liegt BMW mit den aktuellen Zahlen etwas besser. Mercedes hatte am Mittwoch für das zweite Quartal einen Rückgang um 6 Prozent auf 511.900 Autos gemeldet, Audi aktuell einen Rückgang um gut 8 Prozent auf 367.139.

    "Trotz weltweiter Herausforderungen konnten wir in den USA und Europa unseren Absatz steigern", sagt Vertriebsvorstand Jochen Goller. Für den neuen iX3 Klasse sei man auf Kurs für 100.000 Auftragseingänge./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 58,78 auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 32,95 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +19,09 %/+53,11 % bedeutet.





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