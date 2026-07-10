DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft dürfte für das zweite Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang ausweisen, belastet durch Treibstoffkosten, Streiks und ein ungünstigeres Stückkostenprofil, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit die Lufthansa ihr Ergebnisziel für 2026 erreicht, muss aus seiner Sicht das erhöhte Ticketpreisniveau im weiteren Jahresverlauf weitgehend gehalten werden. Das neue Kursziel begründete er mit seiner Multiplikatorbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 9,60EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
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