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    Alle starren auf KI

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    Japan bebt: Der Markt, der alles finanziert hat, kann jetzt jedes Depot treffen

    SocGen warnt vor einem Vertrauensverlust in Japan. Steigende Renditen, ein schwacher Yen und heiße Carry-Trades könnten das billige Geld der Welt zu einem Risiko machen.

    Für Sie zusammengefasst
    Alle starren auf KI - Japan bebt: Der Markt, der alles finanziert hat, kann jetzt jedes Depot treffen
    Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire/dpa

    Während viele Anleger vor allem auf eine mögliche KI-Blase starren, warnt Société-Générale-Stratege Albert Edwards vor einem anderen Risiko: Japan. Nach seiner Einschätzung zeigen der Anleihe- und Devisenmarkt der drittgrößten Volkswirtschaft deutliche Anzeichen eines Vertrauensverlusts. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen stieg zuletzt auf fast 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren. Auch am langen Ende verschärft sich der Druck: Die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen hat die Deutschlands bereits überholt und liegt nur noch knapp unter dem Niveau Spaniens.

    Für Edwards ist das mehr als eine normale Anpassung nach Jahren ultralockerer Geldpolitik. Die Bank of Japan hat die Renditen über lange Zeit durch Anleihekäufe und quantitative Lockerung künstlich gedrückt. Nun steigt der Druck ausgerechnet dort, wo Japan jahrzehntelang als Quelle billigen Geldes für die Welt galt. Gleichzeitig bleibt der Yen schwach, obwohl höhere Renditen die Währung normalerweise stützen müssten. "Das fühlt sich nicht wie eine Krise an, da sich die Anleger so sehr an einen schwachen Yen gewöhnt haben, der sich seit 2010 real halbiert hat", schrieb Edwards. "Aber dieser jüngste Einbruch fühlt sich für mich definitiv ganz anders an."

    Der Vergleich, den Edwards zieht, ist brisant. Er erinnert an den Kontrollverlust der britischen Märkte unter Premierministerin Liz Truss im Jahr 2022. "Das letzte Mal, dass wir diesen Verlust des Marktvertrauens in einem G7-Land erlebt haben, war im September 2022, als die britische Premierministerin Liz Truss die Kontrolle über die Märkte verlor", merkte er an. Japans Kurve entferne sich immer stärker vom Rest der Welt, weil Anleger daran zweifelten, ob die Bank of Japan die Kräfte noch im Griff habe.

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    Die Folgen könnten weit über Tokio hinausreichen. Japans extrem niedrige Renditen haben über Jahrzehnte billiges Kapital in die Welt gedrückt und damit auch hohe Bewertungen an den Aktienmärkten gestützt. Wenn diese Ära endet und japanische Staatsanleihen wieder deutlich mehr Rendite bieten, verändert sich die Rechnung für globale Investoren. Edwards stellt deshalb eine unbequeme Frage: Kann der US-Aktienmarkt weiter mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 bewertet bleiben, wenn japanische Zehnjahresrenditen in Richtung des US-Niveaus steigen? Seine Antwort fällt knapp aus: "Ich glaube nicht."

    Zusätzliche Brisanz bekommt die Lage durch den Carry-Trade. Laut einer Bloomberg-Auswertung sieht Goldman Sachs dafür derzeit das attraktivste Umfeld seit mehr als zwei Jahrzehnten. Viele Anleger finanzieren solche Geschäfte weiter über Währungen wie den Yen. Genau darin liegt das Risiko: Solange die Währungen ruhig bleiben, funktioniert die Strategie. Kommt Volatilität zurück, können Positionen abrupt aufgelöst werden und Marktbewegungen verstärken. Japans Regierung versucht bereits gegenzusteuern. Finanzministerin Satsuki Katayama brachte stärkere Investitionen von Haushalten und Pensionsfonds in heimische Anlagen ins Spiel. Der Yen zog daraufhin kurz an, doch Händler bleiben skeptisch. Ohne echte Umschichtungen, glaubwürdigere Fiskalpolitik oder entschiedenere Zinsschritte der Bank of Japan bleibt Japan ein Stresstest für die globalen Märkte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung USD/JPY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 161,8JPY auf Forex (10. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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