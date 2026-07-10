Krisentreffen im Aufsichtsrat: VW will Hälfte aller Modelle streichen

Stattdessen bekräftigte der Konzern bereits bekannte Ziele: Die Marktposition soll gestärkt, Kosten gesenkt und nachhaltiges Wachstum erreicht werden. Die Modellpalette soll um bis zu 50 Prozent schrumpfen, die Angebotskomplexität um bis zu 75 Prozent sinken. Die Produktionskapazität soll von aktuell zehn auf rund neun Millionen Fahrzeuge fallen, das Management um etwa 5000 Stellen verkleinert werden.

Volkswagen ist bei seinem Krisentreffen mit dem Aufsichtsrat konkrete Antworten schuldig geblieben. Nach der Sitzung am Donnerstagabend äußerte sich der Wolfsburger Autobauer nicht zu den seit Wochen kursierenden Spekulationen über einen möglichen Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung mehrerer deutscher Werke. Der Umbau soll stattdessen in mehreren Etappen vorangetrieben werden, meldet das Handelsblatt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten reagierten nüchtern. Bei Jefferies hieß es, es gebe keinerlei Anzeichen für Fortschritte bei einer Einigung über Werksschließungen oder Stellenabbau. Bernstein brachte es pointierter auf den Punkt: Der Plan sei reich an Idealen, aber arm an Details. Die VW-Vorzugsaktie bewegte sich im vorbörslichen Handel kaum.

Die DZ Bank urteilt ähnlich kritisch. Das Heben von Synergien stehe schon lange auf der VW-Agenda, sei aber besonders bei den Premiummarken bislang nur eingeschränkt gelungen. Auch die Straffung des Beteiligungsportfolios komme nur schleppend voran. Die angedachte Verschlankung von Modell- und Angebotspalette gehe zwar über frühere Ambitionen hinaus, sei im Kern aber nicht neu.

Brisant: Der Spiegel hatte berichtet, Werksschließungen drohten offenbar erst ab 2031, nach Auslaufen der bis Ende 2030 geltenden Beschäftigungssicherung. Die bereits zu den Erstquartalszahlen diskutierte Kürzung der Produktionskapazität um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge jährlich soll zu 500.000 Einheiten in China und im Rest überwiegend in Deutschland erfolgen.

Weitere Details zum Zukunftsplan werden frühestens zu den Zweitquartalszahlen am 24. Juli erwartet, ein Pre-Close-Call ist für den kommenden Montag angesetzt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 70,72EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.





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