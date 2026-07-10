Rüstungswette auf Deutz: Analyst sieht noch kräftig Kurs-Luft nach oben

Vorstandschef Sebastian Schulte sagte Reuters, Deutz könne seine Ziele für 2030 durch den Deal ein bis zwei Jahre früher erreichen. Der Konzern peilt dann vier Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von zehn Prozent beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern an.

Deutz treibt seinen Ausbau im Verteidigungssektor mit einem großen Zukauf voran. Der Motorenhersteller hat sich in dieser Woche auf die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft geeinigt. Der Kaufpreis liegt bei 1,6 Milliarden Euro. FFG baut, wartet und modernisiert Militärfahrzeuge für NATO-Kunden, darunter die Bundeswehr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Transaktion soll spätestens 2027 abgeschlossen werden. Die bisherigen FFG-Eigentümerfamilien könnten danach mit bis zu 29,9 Prozent zu Großaktionären von Deutz werden. Die außerordentliche Hauptversammlung stimmt am 24. August 2026 über die nötige Kapitalerhöhung ab.

Stefan Augustin von Warburg Research bewertet die Übernahme positiv. Aus seiner Sicht ist der Schritt strategisch überzeugend und zu einem attraktiven Preis vereinbart. Die europäischen Verteidigungsausgaben befänden sich in einem strukturellen Aufschwung.

FFG erzielte im Geschäftsjahr 2025 rund 760 Millionen Euro Umsatz. Seit 2023 lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei etwa 50 Prozent. Der Auftragsbestand beträgt mehr als 1,9 Milliarden Euro. Rund 90 Prozent der Erlöse stammen aus Wartung, Reparatur, Überholung und Modernisierung. Mehr als 90 Prozent davon entfallen auf NATO-Kunden einschließlich der Ukraine.

Warburg verweist zudem auf die hohe Profitabilität. FFG soll Margen von mehr als 20 Prozent beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielen und über eine positive Nettoliquidität verfügen. Das gezahlte Bewertungsmultiple liegt laut Management beim acht- bis zehnfachen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Damit sei der Preis niedriger als bei vielen börsennotierten Verteidigungswerten.

Strategisch ergänzt FFG das Geschäft

Der SDAX-Konzern bringt Motoren und Antriebssysteme ein. FFG steuert Plattformintegration, Modernisierung und Service im Verteidigungsbereich bei. Synergien sieht Warburg unter anderem bei Motoren, Kundenzugang, Wartung, Einkauf und Verwaltung. Konkrete Zahlen wurden noch nicht genannt.

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Nach vorläufigen Warburg-Schätzungen könnte der kombinierte Konzern im Geschäftsjahr 2026 rund 3,2 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern könnte bei etwa zehn Prozent liegen. Der Jahresüberschuss könnte rund 200 Millionen Euro erreichen.

Warburg sieht in der Übernahme einen wichtigen Schritt hin zu einem margenstarken Verteidigungsgeschäft. Die Einstufung bleibt auf Kaufen. Das Kursziel liegt bei 13,20 Euro. Beim Kurs von 9,29 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von etwa 42 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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