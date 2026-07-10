KI-Lücke sorgt für Wirbel: OpenAI und Google geraten unter Druck

Nach Informationen der Financial Times haben OpenAI und Google Zugang zu ihren KI-Modellen an Singapur-Niederlassungen der chinesischen Technologiekonzerne Alibaba, Baidu und Tencent verkauft. Die Muttergesellschaften der Unternehmen stehen auf einer Liste des US-Verteidigungsministeriums mit Firmen, denen Verbindungen zum chinesischen Militär zugeschrieben werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach geltendem US-Recht sind diese Geschäftsbeziehungen jedoch zulässig. Die Liste des Pentagon verbietet US-Unternehmen nicht, KI-Dienstleistungen für die betroffenen Konzerne bereitzustellen. Dennoch wächst der politische Druck. US-Abgeordnete und Experten für Sicherheits- und Technologiepolitik kritisieren laut der Financial Times, dass die Exportkontrollen für Künstliche Intelligenz nicht mit den Beschränkungen für leistungsfähige KI-Chips Schritt halten.

OpenAI geht gegen mutmaßlichen Missbrauch vor

OpenAI hat inzwischen mehrere mit Alibaba verbundene Konten gesperrt. Nach Angaben der Financial Times bestand der Verdacht, dass sie sogenanntes "Distillation" betrieben. Dabei werden Ausgaben leistungsfähiger KI-Modelle genutzt, um konkurrierende Modelle zu trainieren.

Google räumte ein, dass geografische Zugangsbeschränkungen allein nicht ausreichen, um das unerlaubte Kopieren oder Extrahieren von Modellfähigkeiten zu verhindern. Das Unternehmen verweist damit auf die technischen Schwierigkeiten, den Zugriff auf moderne KI-Systeme wirksam zu kontrollieren.

Anthropic verfolgt strengeren Kurs

Anthropic setzt dagegen auf einen deutlich strengeren Kurs und sperrt den Zugang für chinesische Unternehmen. Zur Begründung verweist der KI-Entwickler auf eigene Untersuchungen, wonach chinesische KI-Labore versucht haben sollen, die Fähigkeiten seiner Claude-Modelle im großen Stil für das Training eigener Systeme zu übernehmen. Nach Unternehmensangaben kamen dabei mehr als 24.000 betrügerische Konten und über 16 Millionen Interaktionen zum Einsatz.

Unterdessen erhöht auch China den Druck auf den US-KI-Entwickler: Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie warnt vor einer angeblichen Sicherheitslücke im KI-Programmierwerkzeug Claude Code.

Die Vorgänge verdeutlichen die wachsende Spannung zwischen geltendem Recht, wirtschaftlichen Interessen und den sicherheitspolitischen Bedenken der Vereinigten Staaten im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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