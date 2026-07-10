Starke Ausschüttungen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
ASEE ist ein führender IT-Dienstleister in Südosteuropa, spezialisiert auf Bankensoftware und Zahlungsverkehrssysteme. Mit starker regionaler Präsenz konkurriert es mit globalen und lokalen IT-Firmen, bietet jedoch durch maßgeschneiderte Lösungen und tiefes Branchenwissen einen Wettbewerbsvorteil.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Asseco South Eastern Europe nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Asseco South Eastern Europe gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+8,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,01 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Asseco South Eastern Europe investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +21,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Asseco South Eastern Europe verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet Asseco South Eastern Europe ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Asseco South Eastern Europe für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,01.
Asseco South Eastern Europe weißt eine Marktkapitalisierung von 719,25 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Asseco South Eastern Europe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026
Mit einer Performance von -0,29 % musste die Asseco South Eastern Europe Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 32.052€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,950000
|+11,43 %
|+3,12 %
|2025
|1,75
|+6,06 %
|+2,15 %
|2024
|1,650000
|+13,01 %
|+3,20 %
|2023
|1,460000
|+14,06 %
|+2,99 %
|2022
|1,280000
|0,00 %
|+3,14 %
Warum Asseco South Eastern Europe für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,12 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,01
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Asseco South Eastern Europe Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,42 %
|1 Monat
|-5,83 %
|3 Monate
|-3,41 %
|1 Jahr
|-26,46 %
Informationen zur Asseco South Eastern Europe Aktie
Es gibt 52 Mio. Asseco South Eastern Europe Aktien. Damit ist das Unternehmen 719,25 Mio. € wert.
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Ob die Asseco South Eastern Europe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Asseco South Eastern Europe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.