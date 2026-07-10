Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,12 %

ASEE ist ein führender IT-Dienstleister in Südosteuropa, spezialisiert auf Bankensoftware und Zahlungsverkehrssysteme. Mit starker regionaler Präsenz konkurriert es mit globalen und lokalen IT-Firmen, bietet jedoch durch maßgeschneiderte Lösungen und tiefes Branchenwissen einen Wettbewerbsvorteil.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Asseco South Eastern Europe nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Asseco South Eastern Europe gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,01 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Asseco South Eastern Europe investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +21,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Asseco South Eastern Europe verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.

Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet Asseco South Eastern Europe ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Asseco South Eastern Europe für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,01.

Asseco South Eastern Europe weißt eine Marktkapitalisierung von 719,25 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.