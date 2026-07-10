Vossloh Aktienkurs sinkt weiter - -7,81 % - 10.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Mit einer Performance von -7,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute bei der Vossloh Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vossloh ist ein Spezialist für Bahninfrastruktur mit Fokus auf Schienen, Weichen, Befestigungssysteme und Instandhaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Schienenverkehrsmarkt. Wichtige Wettbewerber sind z.B. Voestalpine, Progress Rail, Pandrol und Schwihag. Stärken sind Systemkompetenz entlang des Gleislebenszyklus, hohe Sicherheitsstandards und technologische Spezialisierung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vossloh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Vossloh Aktie damit um -6,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Vossloh -11,56 % verloren.

Während Vossloh deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Vossloh heute zu den auffälligeren Werten.

Vossloh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,12 % 1 Monat +7,65 % 3 Monate -10,95 % 1 Jahr -25,10 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Stand: 10.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Vossloh

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. Caterpillar notiert im Minus, mit -0,56 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -0,78 %. Siemens verliert -0,24 %

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Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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