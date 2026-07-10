Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.07.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,15 %) genz vorne. Gefolgt von Bayer AG (-1,97 %), Volkswagen AG Vz (-1,83 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|A2U3XD
|661,00 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|DK0XV1
|181,93 Tsd.
|E-Stoxx 50
|
Classic
|DK1JAS
|125,48 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZUG
|125,06 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|
Sonstige
|DJ4UQB
|121,14 Tsd.
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