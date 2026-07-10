DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 18,06EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Springer Nature

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

