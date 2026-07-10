JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte trotz eines uneinheitlichen Geschäftsumfeldes Widerstandsfähigkeit bewiesen und erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Andrea Teixeira in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Konsumtrends seien anscheinend weiterhin stabil./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT
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Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 72,48EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Andrea Teixeira
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrea Teixeira
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 85
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