JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr des Sportwagenbauers sei geprägt von erhöhten Abschreibungen, laufenden Bemühungen zur Weitergabe von Kostensteigerungen sowie ungünstigeren Wechselkurseffekten, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal dürfte weniger stark zurückgehen als das Großhandelsvolumen und die Profitabilität sollte stark ausfallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 45,80EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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