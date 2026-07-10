Medaro Mining gibt Ernennung von President & Chief Executive Officer bekannt und gewährt aktienbasierte Vergütungen

Vancouver, British Columbia / (10. Juli 2026) / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) – ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von hochwertigen Mineralprojekten spezialisiert hat – gibt bekannt, dass Herr Mark Ireton von seiner Funktion als Chief Executive Officer des Unternehmens zurückgetreten ist, allerdings als Direktor im Unternehmen verbleibt.

Das Unternehmen begrüßt Herrn Mark Carruthers im Team und hat diesen mit sofortiger Wirkung als President und Chief Executive Officer des Unternehmens bestätigt. Herr Carruthers ist ein eine Führungskraft in der Bergbauindustrie mit knapp 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Kapitalmärkte. Er hat leitende Positionen im Bereich Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei mehreren börsennotierten Rohstoffunternehmen bekleidet und sowohl die Geschäftsführung als auch das Board of Directors dieser Firmen in Fragen der Unternehmensstrategie, der Kapitalmärkte, des Anlegerengagements und der kontinuierlichen Offenlegung beraten. Zuletzt war Herr Carruthers als Investor Relations Manager bei der Firma First Majestic Silver Corp. tätig, wo er über sechs Jahre lang das internationale IR-Programm des Unternehmens verantwortete und die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, das Aktionärsengagement sowie diverse Kapitalmarktinitiativen begleitete.

Als President und Chief Executive Officer wird Herr Carruthers in leitender Funktion die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Unternehmensentwicklung, die Kapitalmarktinitiativen sowie die Umsetzung von Geschäftszielen im weiteren Sinne beaufsichtigen.

„Ich freue mich sehr darauf, Medaro in der Funktion des President und Chief Executive Officer zu unterstützen und sowohl mit dem Board als auch dem qualifizierten Expertenteam des Unternehmens zusammenzuarbeiten“, so Mark Carruthers, President und Chief Executive Officer von Medaro. „Medaro hat sich ein diversifiziertes Projektportfolio im Bereich Edelmetalle und kritische Mineralien in mehreren Jurisdiktionen aufgebaut, das eine solide Grundlage für die nächste Phase des Unternehmens darstellt. Ich werde meinen Schwerpunkt auf die Umsetzung unserer Strategie, den verantwortungsvollen Ausbau unserer wichtigsten Projekte sowie eine disziplinierte Kapitalallokation richten und lege Wert auf eine offene und konsistente Kommunikation mit unseren Aktionären. Das bereits vorhandene Fundament werde ich selbstverständlich bestmöglich nutzen, um langfristig eine hohe Wertschöpfung für die Stakeholder zu erzielen.“

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