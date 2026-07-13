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    Kriegsgewinner

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    Chevron vor Kurssprung bei erneuter Hormus-Blockade?

    Die Bank of America setzt wegen der Nahost-Spannungen auf Chevron und sieht bei einer erneuten Sperrung der Straße von Hormus weiteres Potenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    Kriegsgewinner - Chevron vor Kurssprung bei erneuter Hormus-Blockade?
    Foto: Dall-E

    Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten machen Chevron zum Favoriten der Analysten. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter verschärfen und die Straße von Hormus erneut geschlossen werden, dürfte Chevron nach Einschätzung der Bank of America zu den größten Profiteuren am Aktienmarkt gehören.

    Die US-Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für den Energiekonzern und sieht ein Kursziel von 210 US-Dollar. Bereits seit Jahresbeginn hat die Chevron-Aktie deutlich zugelegt und notiert inzwischen mehr als 18 Prozent im Plus. Rückenwind erhält der Konzern vor allem durch den Anstieg der Ölpreise infolge der geopolitischen Unsicherheiten.

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    Bank of America bevorzugt Chevron gegenüber Exxon

    "Chevron ist unser bevorzugter Weg, um von steigenden Ölpreisen zu profitieren", erklärte Analystin Jean Ann Salisbury in einer Analyse. Nach ihrer Einschätzung würden integrierte Ölkonzerne derzeit langfristige Brent-Ölpreise von unter 70 US-Dollar je Barrel einpreisen – ein Niveau, das sie für deutlich zu niedrig hält und daher als attraktiven Einstiegszeitpunkt bewertet.

    Besonders im Vergleich zum Konkurrenten Exxon Mobil sieht die Analystin Vorteile. Chevron verfüge über eine stärkere Präsenz in Venezuela, sei deutlich weniger von Vermögenswerten im Nahen Osten abhängig und könne seine Gewinne bei steigenden Ölpreisen überproportional steigern.

    Laut TipRanks hat die Analystin eine Erfolgsquote von 65 Prozent bei ihren Empfehlungen sowie eine durchschnittliche Rendite von 5,8 Prozent. Damit zählt sie zu den besten zehn Prozent der mehr als 12.300 erfassten Wall-Street-Analysten.

     

    Straße von Hormus bleibt der entscheidende Risikofaktor

    Im Zentrum der aktuellen Entwicklungen steht die Straße von Hormus. Über die Meerenge werden rund 20 Prozent der weltweiten Öllieferungen transportiert. Bereits die Sorge vor einer erneuten Blockade hatte die Rohölpreise steigen lassen.

    Die Brent-Öl-Futures haben im laufenden Jahr bereits um 26 Prozent zugelegt. Auch die US-Referenzsorte WTI verzeichnete kräftige Kursgewinne. Zusätzliche Druck entstand, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, dass die zuvor verkündete Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran beendet sei.

    Gleichzeitig weisen die Analysten darauf hin, dass zwar erhebliche zusätzliche Fördermengen aus dem Nahen Osten angekündigt wurden. Ob diese tatsächlich den Weltmarkt erreichen, hänge jedoch maßgeblich von einer Entspannung im Verhältnis zum Iran ab. Genau dieses Szenario erscheine derzeit jedoch zunehmend unwahrscheinlich.

    Wall Street steht mehrheitlich hinter Chevron

    Mit ihrer positiven Einschätzung steht die Bank of America nicht allein. Insgesamt beobachten derzeit 26 Wall-Street-Analysten die Chevron-Aktie. Davon empfehlen 21 Experten den Titel zum Kauf oder stufen ihn sogar als "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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