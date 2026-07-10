DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 1.566EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1800

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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