🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 160 angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 167,2EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 160
    Kursziel alt: 135
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 160 angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     