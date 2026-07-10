VW-Krise
Grüne warnen vor Fehlern wie bei Solarindustrie
- Die Grünen warnen vor Unsicherheit für Autoindustrie
- Nicht die Fehler wiederholen wie bei der Solarbranche
- E-Auto Förderung auf europäische Hersteller begrenzen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen warnen die Bundesregierung davor, die deutsche Automobilindustrie mit Unsicherheit und schlechten Rahmenbedingungen auszubremsen. Deutschland dürfe hier nicht die gleichen Fehler machen, die einst zur Schwächung der deutschen Solarbranche und zum Boom dieser Industrie in China geführt hätten, mahnt die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner.
"Während die Beschäftigten in Wolfsburg und an anderen deutschen Autostandorten mit wachsender Sorge in die Zukunft blicken, tut die Bundesregierung viel zu wenig dafür, unseren Heimatmarkt zu stärken, die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern", kritisiert die Grünen-Chefin. Stattdessen verliere sich die schwarz-rote Koalition "in populistischen Retro-Debatten um den Verbrenner".
Keine Förderung für chinesische E-Autos
Die drohenden Werkschließungen bei VW sollten aus ihrer Sicht ein Weckruf sein. Die Co-Parteivorsitzende sagt: "Es braucht eine konzertierte Runde der Sozialpartner, der Länder und der Bundesregierung zur Zukunft der Automobilbranche." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sollte dazu einladen. Notwendig sei auch ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität. Die E-Auto-Förderung sollte so schnell wie möglich auf europäische Hersteller begrenzt werden. "Wenn wir nicht wollen, dass unsere Steuergelder an chinesische Wettbewerber von VW fließen, darf "Buy European" keine Politfloskel bleiben."/abc/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 70,98 auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,61 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,59 %/+85,71 % bedeutet.
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Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.
Hätte versucht vor zwei Jahren schon 1-2 Werke dicht gemacht, sähe es heute besser aus.
Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !