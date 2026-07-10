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    Nach Behördeneingriff

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    Meta muss zurückrudern: Tencent greift nach der KI-Hoffnung

    Nach dem Stopp von Metas Milliarden-Deal sucht Manus neue Eigentümer. Tencent verhandelt über einen Einstieg und könnte größter Anteilseigner werden.

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    Nach Behördeneingriff - Meta muss zurückrudern: Tencent greift nach der KI-Hoffnung
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Der chinesische Internet- und Spielekonzern Tencent verhandelt über einen Einstieg beim KI-Startup Manus. Tencent könnte dabei zum größten Anteilseigner werden. Hintergrund ist die Entscheidung Pekings, die bereits vereinbarte Übernahme durch Meta Platforms rückgängig machen zu lassen.

    Wie Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, prüfen Tencent und die bisherigen Investoren ZhenFund und HSG einen Rückkauf von Manus von Meta. Der Preis soll bei mindestens 2 Milliarden US-Dollar liegen. Zuvor hatte die Financial Times über die Gespräche berichtet.

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    Peking stoppt Milliardenübernahme

    Meta hatte die Übernahme von Manus im Dezember angekündigt, um seine Entwicklung sogenannter agentischer KI-Systeme zu stärken. Diese Systeme können Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen und benötigen nur wenig menschliche Eingriffe.

    Im April leitete China jedoch eine Prüfung ein. Die Behörden wollten klären, ob die Transaktion gegen Investitionsvorschriften verstößt. Der Fall gilt als eines der prominentesten Beispiele für Chinas härteren Kurs bei grenzüberschreitenden Übernahmen im Technologiesektor.

    Manus hatte seinen operativen Sitz bereits im vergangenen Jahr von China nach Singapur verlegt. Dennoch geriet das Unternehmen in den Fokus der chinesischen Aufseher.

    Seit der Anordnung aus Peking hat Meta laut einem Bericht von Bloomberg News die operative Zusammenarbeit mit Manus intern getrennt. Zudem wurde der Datenaustausch zwischen beiden Unternehmen gestoppt.

    Manus gilt als Chinas nächste KI-Hoffnung

    Das Startup entwickelt sogenannte KI-Agenten, die komplexe Aufgaben eigenständig ausführen können. Anfang vergangenen Jahres sorgte Manus für Aufmerksamkeit, als das Unternehmen nach eigenen Angaben den weltweit ersten allgemeinen KI-Agenten vorstellte.

    Staatliche Medien und Kommentatoren in China bezeichneten Manus damals als möglichen nächsten großen KI-Champion des Landes und zogen Vergleiche mit dem aufstrebenden KI-Unternehmen DeepSeek.

    Kommt der Rückkauf zustande, würde Tencent seine Position im Rennen um fortschrittliche KI-Systeme deutlich ausbauen. Gleichzeitig wäre der Schritt ein Rückschlag für Meta, das mit Manus seine KI-Offensive beschleunigen wollte.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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