ROUNDUP/Wiederverwendbare Rakete
China fängt erstmals Stufe auf
- Erste Stufe der Langer Marsch 10B auf Plattform
- Seilfangvorrichtung fing Raketenstufe erfolgreich
- China zweitens nach USA SpaceX deutlich weiter voraus
PEKING (dpa-AFX) - China hat bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen einen wichtigen Fortschritt erzielt. Erstmals holte das Land die erste Stufe einer Trägerrakete kontrolliert zurück. Die Stufe der neuen Rakete "Langer Marsch 10B" wurde auf einer Plattform auf See aufgefangen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
Es war der erste Flug der neuen Rakete. Xinhua sprach von einem "bedeutenden Durchbruch". Ein von der Agentur veröffentlichtes Video zeigt, wie die Raketenstufe mit laufendem Triebwerk auf die Plattform zufliegt und nahezu senkrecht in ein hohes, rechteckiges Gerüst sinkt.
Nach Angaben der Zeitung "China Daily" wartete das Rückholschiff "Linghangzhe" ("Pfadfinder") auf die Raketenstufe. Das Schiff verfolgte sie und passte seine Position laufend an. Spezielle Metallhaken klappten schließlich aus und griffen in die gespannten Seile der Fangvorrichtung. Die Rakete war vom Weltraumbahnhof Hainan gestartet und brachte einen Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn.
SpaceX ist schon deutlich weiter
China sei laut der staatlichen Zeitung damit nach den USA das zweite Land, das über eine zuverlässige Technik für wiederverwendbare Raketen verfüge. Zugleich sei weltweit erstmals die erste Stufe einer mit einer solchen Seil-Fangvorrichtung geborgen worden.
Vor allem das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX ist bei wiederverwendbaren Raketen deutlich weiter. China treibt die Entwicklung seit Jahren voran. Neben dem staatlichen Raumfahrtprogramm arbeiten auch mehrere private chinesische Unternehmen an der Technik, die es ermöglichen soll, Satelliten und andere Lasten günstiger ins All zu bringen./jpt/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 131,5 auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 996,09 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +55,44 %/+93,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Danke, dass du mir mal wieder erklärst, ob und warum ich sauer bin.
Nun, wenn die Elite dann mal oben angekommen ist, können die minderwertigeren Erdlinge ja darüber abstimmen, ob sie unten nicht den Schalter umlegen und denen da oben endgültig ihre wohlverdiente Ruhe zukommen lassen. Genügend Wasser um da oben weiteres Wachstum zu generieren haben sie ja bestimmt an Bord.
Fast alle Aktien fallen leicht bis kräftig, Luftballon SpaceX hält sich noch leicht im Plus. Hat Vorteile für SpaceX überwiegend aus Luft zu bestehen,kann nicht so schnell abstürzen