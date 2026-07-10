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    Christian Müller wird alleiniger Chef von Schwarz Digits

    Für Sie zusammengefasst
    • Christian Müller ist ab sofort alleiniger Chef
    • Schwarz Gruppe investiert elf Milliarden in Lübbenau
    • Hyperscalerziel als europäische Cloudalternative
    Christian Müller wird alleiniger Chef von Schwarz Digits
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NECKAKSULM (dpa-AFX) - Bei der Digitalsparte der Schwarz Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland wird ab sofort Christian Müller der alleinige Chef. Dies teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit. Bisher verantwortete Müller zusammen mit Rolf Schumann das Geschäft. Schumann verlasse das Unternehmen nach sieben Jahren gemeinsamer Aufbauarbeit "in bestem gegenseitigem Einvernehmen" mit sofortiger Wirkung.

    Schumann startete 2019 als Chief Digital Officer bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe und wurde im Frühjahr 2020 in den Vorstand berufen. Gemeinsam mit Müller, zu diesem Zeitpunkt IT-Vorstand, bildete er laut Mitteilung eine eng verzahnte Doppelspitze mit dem Auftrag, das Unternehmen Schritt für Schritt zu digitalisieren. So brachten sie unter anderem die Kundenbindungsprogramme Lidl Plus und Kaufland Card an den Start, die heute von über 100 Millionen Menschen genutzt werden.

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    Die Digitalsparte hat ihre Aktivitäten über die Jahre hinweg gezielt ausgeweitet. Sie will sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. "Das ist das Ziel, was wir haben", hatte Müller, bisheriger Co-Vorsitzender von Schwarz Digits, vor wenigen Wochen der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Das Unternehmen traut sich zu, zum "Hyperscaler" zu werden. So nennt man Cloud-Anbieter, die weltweit viele Server betreiben, um ihren Kunden in großem Umfang Speicher für Daten, Rechenleistung für Programme, KI und weitere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

    Milliardeninvestition in Rechenzentrum

    Die Schwarz Gruppe investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. In dem neuen Rechenzentrum werden eigene Daten der Gruppe verarbeitet - also Daten aus Liefer- und Bestellprozessen, Bezahlvorgängen und Kundenbindungsprogrammen. Speicher und Rechenleistung sollen auch externen Kunden angeboten werden. Eine Zusammenarbeit wurde bisher unter anderem mit der Polizei Baden-Württemberg und der Bundesagentur für Arbeit vereinbart./ols/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 217,1 auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,29 %/+89,85 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Microsoft: Technisch müsse die Erholung ein höheres Tief ausbilden und die kurzfristige Hürde bei rund 400 USD zurückerobern, sonst bleibe das Chartbild unsicher. Fundamental wird über hohe KI‑Investitionen, die Kürzung von etwa 4.800 Stellen und die Xbox‑Restrukturierung diskutiert, die den Kurs kurzfristig belasteten, aber Kapital für Cloud/AI freisetzen könnten; einige sehen daher eine Kaufchance für H2/2026.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.

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    dpa-AFX
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