JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 79,61EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82,5
Kursziel alt: 82,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82,5
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Währung: GBP
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