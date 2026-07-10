JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 79,61EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82,5

Kursziel alt: 82,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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