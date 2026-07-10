UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto angesichts der Pläne des Minenkonzerns zur Steigerung der Kupferproduktion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Aktuell aber fehlten den Briten mittelfristig (2030?2033) nennenswerte Wachstumsoptionen in diesem Bereich, schrieb Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 79,61EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Myles Allsop
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Myles Allsop
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
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