Bericht
Sparpaket im VW-Aufsichtsrat durchgefallen
- Aufsichtsrat lehnt Blumes Sparpaket mit 12 zu 7
- Vier deutsche Werke drohen mit Schließung
- Bis zu 120000 Stellen weltweit möglich, Zahl unklar
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das Sparpaket von VW -Chef Oliver Blume ist bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag nach einem Medienbericht abgelehnt worden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, stimmten die Vertreter der Arbeitnehmer und des Landes Niedersachsen gegen das Paket. Da derzeit ein Sitz der Kapitalseite unbesetzt ist, haben Arbeitnehmer und Niedersachsen zusammen eine Mehrheit von 12 zu 7 Stimmen im Aufsichtsrat.
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass das Land keiner Entwicklung zustimmen werde, "die auf Werksschließungen als vermeintlich einfache Lösung setzt". Auch die IG Metall hatte Widerstand gegen die Sparpläne angekündigt.
VW äußerte sich am Freitag nicht zu einzelnen Abstimmungen im Aufsichtsrat. Blume betonte aber, der Vorstand treibe die Transformation weiter voran. "Mit unserem Zukunftsplan stellen wir den Konzern auch in einem global massiv herausfordernden Umfeld noch robuster und wettbewerbsfähiger auf."
Berichte: Vier Werke in Gefahr
Blume sprach von der "umfassendsten Neuausrichtung der Konzerngeschichte". Der Vorstand übernehme damit "Verantwortung für die nachhaltige Zukunft des Unternehmens - in einer Zeit, in der die Automobilindustrie weltweit stark unter Druck steht", so Blume weiter.
Genaue Details hat VW noch nicht genannt. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Laut "Bild" könnten es sogar 120.000 sein. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht den Berichten zufolge sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm./ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,70 %/+85,87 % bedeutet.
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Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.
Hätte versucht vor zwei Jahren schon 1-2 Werke dicht gemacht, sähe es heute besser aus.
Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !