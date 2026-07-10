Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +3,79 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Booz Allen Hamilton ist ein US-Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Regierung, Verteidigung, Geheimdienste und Cybersecurity. Kernleistungen: Strategie-, Technologie- und Analytics-Beratung, Systemintegration, Cloud- und KI-Lösungen. Starke Stellung im US-Regierungsmarkt. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Leidos, CACI, Deloitte. USP: tiefe Verankerung in US-Sicherheitsbehörden, sicherheitskritische Projekte, langjährige Kundenbeziehungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,79 % und einem jährlichen
Ausschüttungswachstum von +7,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,70 und einer
akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -25,95 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,79 %.
Mit +3,79 % Dividendenrendite bietet Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,79 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,70.
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 6,63 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,79 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026
Mit einer Performance von +0,77 % konnte die Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,79 %, eine Investition von etwa 158.312€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|2,36
|+5,36 %
|+3,79 %
|2026
|2,24
|+7,69 %
|+2,45 %
|2025
|2,08
|+8,33 %
|+1,49 %
|2024
|1,920000
|+9,09 %
|+1,55 %
|2023
|1,760000
|+14,29 %
|+1,87 %
|2022
|1,540000
|0,00 %
|+1,86 %
Warum Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,79 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +7,37 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,70
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,20 %
|1 Monat
|-19,18 %
|3 Monate
|-18,30 %
|1 Jahr
|-39,74 %
Informationen zur Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktie
Es gibt 120 Mio. Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,63 Mrd. € wert.
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Ob die Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.