Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Booz Allen Hamilton ist ein US-Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Regierung, Verteidigung, Geheimdienste und Cybersecurity. Kernleistungen: Strategie-, Technologie- und Analytics-Beratung, Systemintegration, Cloud- und KI-Lösungen. Starke Stellung im US-Regierungsmarkt. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Leidos, CACI, Deloitte. USP: tiefe Verankerung in US-Sicherheitsbehörden, sicherheitskritische Projekte, langjährige Kundenbeziehungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,79 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -25,95 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,79 %.

Mit +3,79 % Dividendenrendite bietet Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,79 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,70.

Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 6,63 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,79 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.