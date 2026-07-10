Verbio Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 10.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Verbio. Sie steigt um +4,73 % auf 31,02€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,02€, mit einem Plus von +4,73 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Verbio Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,18 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -4,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Verbio auf +40,11 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,61 % 1 Monat -12,18 % 3 Monate -22,18 % 1 Jahr +138,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 10.07.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Verbio-Aktie: Anleger fordern einen längerfristigen Ausblick (ggf. an THG-Preise gekoppelt), erwarten Jahreszahlen und Kapitalmarkttag (Mitte Sept.), diskutieren EBITDA-Ziele (300 vs. 800 Mio.), sehen technische Seitwärtsbewegung mit 200-Tage-Support und niedrige Umsätze sowie mögliche Katalysatoren (E15/E20, Indien, Öl-/Gas-Entwicklungen).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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