Sirma Group JSC: Eigenaktien-Rückkauf-Transaktionen – Sirma Group Holding
Sirma Group JSC informiert über aktuelle Rückkäufe eigener Aktien: Im Fokus stehen Volumen, Preise und Fortschritt des laufenden Aktienrückkaufprogramms.
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- Sirma Group JSC meldet Transaktionen eigener Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (Offenlegung gemäß MAR/SBR), Veröffentlichung am 10.07.2026; Berichtszeitraum: 2.–9. Juli 2026.
- Im Berichtszeitraum wurden 8.714 auf den Namen lautende Stammaktien (ISIN BG1100032140) erworben; Gesamtpreis ohne Gebühren: 6.918,84 EUR; volumengewichteter Durchschnittskurs: 0,7940 EUR/ Aktie.
- Tagesaufteilung: 03.07.2026: 2.986 Aktien zu 0,796 EUR; 07.07.2026: 2.846 Aktien zu 0,802 EUR; 08.07.2026: 2.882 Aktien zu 0,784 EUR.
- Alle Transaktionen wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) ausgeführt; im Berichtszeitraum keine Trades an der Frankfurter Börse.
- Ausführung erfolgte unter Einhaltung der SBR-Preis- und Volumenbedingungen; alle Käufe lagen innerhalb der angekündigten Preisspanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR und nicht über dem jeweiligen zulässigen Höchstkurs.
- Stand des Programms: max. genehmigte Aktien 100.000; kumuliert bislang erworben 36.126 Aktien (36,13 % des Programms; ~0,061 % des Grundkapitals); verbleibend 63.874; Laufzeit bis spätestens 31.07.2026 (Ermächtigung durch HV vom 08.04.2025).
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,39 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7700EUR das entspricht einem Minus von -4,35 % seit der Veröffentlichung.
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