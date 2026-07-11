Dieser kanadische Monatszahler lockt mit 8 % Rendite: Goldgrube oder Falle?

Nach dem Dividendenwachstumswert TJX in der vergangenen Woche, einem US-Einzelhändler mit bemerkenswertem Wachstum , geht es diesmal weiter hoch in den Norden, nach Kanada. In dieser Ausgabe des Dividenden-Radar von wallstreetONLINE blicken wir in einen Bereich, den viele Investoren seit Jahren meiden: Büroimmobilien.

Hohe Dividendenrenditen sind verführerisch – besonders als monatlicher Cashflow. Genau damit lockt der True North Commercial REIT . Das Unternehmen kauft, vermietet und verwaltet gewerbliche Immobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren oder Lagerhallen und finanziert seine beachtlichen Ausschüttungen aus den laufenden Mieteinnahmen. Ein großer Teil der Einnahmen kommt von staatlichen oder bonitätsstarken Mietern, die oft längere Verträge abschließen und für stabile Cashflows sorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

True North wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, dem wirtschaftlichen Herzen des Landes und der größten Stadt Kanadas. Im 1. Quartal 2026 stieg die Auslastung des Kernportfolios auf rund 95 Prozent (Ende 2025: 90 Prozent). Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge lag zuletzt bei 4,2 Jahren. Das spricht gegen eine akute Leerstandskatastrophe und stützt die Turnaround-Story.

Der kanadische Büroimmobilienwert zahlt aktuell 0,0575 kanadische Dollar (CAD) je Anteil und Monat. Auf das Jahr hochgerechnet sind das 0,69 CAD, was beim aktuellen Kursniveau (8,64 CAD) einer Rendite von rund 8,0 Prozent entspricht. Analysten rechnen damit, dass das Ausschüttungsniveau bis auf Weiteres unverändert bleibt. Genauere Dividendenprognosen waren nicht zu finden.

Die hohe Rendite geht nicht mit der Verlässlichkeit eines Dividendenaristokraten einher, sondern ist eine Turnaround-Rendite. Seit ihrem Hoch hat die Aktie mehr als 85 Prozent an Wert verloren. Der Absturz war eine Folge der allgemeinen Büroimmobilienkrise: Homeoffice, höhere Zinsen und sinkende Immobilienbewertungen trafen den Sektor hart. Bei True North kam alles zusammen: Der REIT ist klein, fokussiert und litt unter steigenden Finanzierungskosten sowie dem Vertrauensverlust durch einen Dividendenausfall.

Denn die Dividendenhistorie von True North hat einen klaren Bruch: In der Büro- und Zinskrise kürzte das Unternehmen die Ausschüttung zunächst um 50 Prozent, bevor sie komplett ausgesetzt wurde. Nach der Ausschüttung im Oktober 2023 fielen 16 Monatsdividenden aus. Erst im Frühjahr 2025 nahm der REIT die Zahlungen wieder auf. Das Management lenkte die einbehaltenen Mittel in Aktienrückkäufe und Bilanzmaßnahmen. Für Einkommensinvestoren bleibt diese Unterbrechung dennoch ein Warnsignal.

Auch eine Anteilskonsolidierung (Reverse Split) im Verhältnis 5,75 zu 1 half dem Image nicht. Rechnerisch macht dies Aktionäre zwar nicht ärmer, allerdings wurde die Dividende nicht im selben Maße angepasst, sondern auf die neue Aktienanzahl heruntergerechnet um knapp 83 Prozent reduziert. Seit April 2025 laufen die Ausschüttungen mit 0,0575 CAD je Aktie wieder.

Gibt es echte Turnaround-Signale?

Ja, aber ein bewiesener Turnaround steht noch aus. Positiv ist die Wiederaufnahme der monatlichen Dividende. Im 1. Quartal 2026 lag die AFFO-Ausschüttungsquote (Adjusted Funds From Operations) bei komfortablen 38 Prozent. Die Dividende ist derzeit also operativ gut gedeckt. Demgegenüber standen im 1. Quartal rückläufige FFO- und AFFO-Kennzahlen im Vorjahresvergleich, da höhere Finanzierungskosten weiterhin belasten. Büroimmobilien bleiben ein schwieriges Segment.

Wichtig ist auch, dass kanadische REITs nicht wie US-REITs (wie zum Beispiel Realty Income) pauschal verpflichtet sind, 90 Prozent ihrer Gewinne auszuschütten. Bei True North entscheidet das Management nach Cashflow, Bilanzlage und Kapitalbedarf über die Höhe. Das ist einerseits vernünftig, weil ein kleiner Büro-REIT in einer Krise flexibel bleiben muss. Andererseits bedeutet es eben, dass die Dividende nicht gesetzlich vorgegeben ist. Sie kann gekürzt, ausgesetzt oder wieder angehoben werden. Die aktuelle Rendite ist also zwar hoch, aber kein Versprechen für die Ewigkeit.

Beispielrechnung: 1.000 Euro Bruttodividende pro Monat

Für die Beispielrechnung nutzen wir die aktuelle Jahresdividende von 0,69 CAD je Anteil. Beim aktuellen Wechselkurs entspricht das rund 0,43 Euro je Anteil und Jahr. Um auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu kommen, bräuchten Anleger rechnerisch etwa 27.900 Anteile von True North. Bei einem Kurs von 8,64 CAD entspricht das einem Anlagebetrag von knapp 241.000 CAD. Umgerechnet sind das rund 149.000 Euro.

Zum Vergleich: Beim Dividendenwachstumswert TJX im Radar der vergangenen Woche waren es etwa 961.500 Euro und beim Elektronikhändler Best Buy im Radar in der Woche davor rund 244.000 Euro.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Kanada behält auf Ausschüttungen eine Quellensteuer ein, die durch das Doppelbesteuerungsabkommen für deutsche Anleger meist auf 15 Prozent reduziert wird. Diese 15 Prozent sind grundsätzlich auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. In Deutschland fallen regulär 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag (gesamt 26,375 Prozent) und ggf. Kirchensteuer an. Bei kanadischen REITs können Ausschüttungen steuerlich aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. In der Praxis übernimmt die Depotbank meist die Einordnung und Abrechnung. Anleger sollten trotzdem prüfen, wie ihr Broker kanadische REIT-Ausschüttungen behandelt.

Fazit: Goldgrube oder Falle?

True North Commercial REIT bietet rund 8 Prozent Rendite, monatliche Zahlungen und ein stabiles Kernportfolio mit starker Mieterstruktur. Die Dividende ist über den AFFO derzeit gut gedeckt.

Demgegenüber stehen die Historie mit 16 Monaten komplettem Ausschüttungsausfall, der Reverse Split und ein schwerer Büroimmobilienmarkt. Zudem ist das Unternehmen recht klein und der Handelsumsatz gering. Für mutige Anleger ist die Aktie keine sichere Einkommensmaschine, sondern eine Turnaround-Wette mit laufendem Cashflow. True North kann eine Goldgrube werden, wenn der Sektor dreht – oder eine Falle, falls die Zinslast hoch bleibt. Die Aktie gehört auf den Radar, aber nicht blind ins Depot.

Übersicht zur Dividende von True North

Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen CAD (77,1 Millionen Euro)

Dividendenrendite: 8,0 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 1 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit 4/2025

Frequenz: monatlich

Zeitplan

15.06.2026: Dividendenvorschlag

29.06.2026: Ex-Tag

30.06.2026: Record Date

15.07.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in CAD 2026e 8,00e 0,69e 2025 6,49 0,575*** 2024 -- -- 2023 2,96 0,297*** 2022 1,77 0,594 2021 1,39 0,594 2020 1,63 0,594 2019 1,41 0,594 2018 1,82 0,594

* Quellen: True North REIT, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres Ende Januar genommen, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

*** Nur 10 Ausschüttungen in 2025 und 2023

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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