BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18900 auf 18500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er rate Anlegern dringend, sich nach der letzten größeren Forschungs- und Entwicklungsunterbrechung im September 2024 auf die "hervorragende Pipeline" des Pharmakonzerns zu konzentrieren, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Der Experte hob die Innovationskraft der Briten hervor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 154,6EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 189

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

