BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Dass der Großaktionär Emirates Telecom seine 16-Prozent-Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel verkaufe, sei positiv für Vodafone, schrieb Paul Sidney in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Denn es wecke die Hoffnung von Investoren auf zusätzliche Kostensenkungen und weiteres Wachstum des Free Cashflow./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,35 % und einem Kurs von 1,299EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,23

Kursziel alt: 1,23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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