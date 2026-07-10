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    Besonders beachtet!

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    WD-40 Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die WD-40 Aktie bisher um +15,85 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der WD-40 Aktie.

    Besonders beachtet! - WD-40 Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 10.07.2026
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    WD-40 ist ein Spezialchemie-Unternehmen mit Fokus auf Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel, Kernprodukt ist das WD-40 Multifunktionsspray. Starke Marke, global in DIY, Industrie und Automotive präsent. Wichtige Wettbewerber: 3M, CRC Industries, Liqui Moly. USP: hohe Markenbekanntheit, ikonisches Produkt, breiter Anwendungsbereich, starke Distribution im Handel.

    WD-40 aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Die WD-40 Aktie kann am heutigen Handelstag um +15,85 % auf 242,60 zulegen. Das sind +33,20  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die WD-40 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 242,60, mit einem Plus von +15,85 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in WD-40 investiert war, konnte einen Gewinn von +29,59 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von WD-40 +42,71 % gewonnen.

    WD-40 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,76 %
    1 Monat +33,44 %
    3 Monate +29,59 %
    1 Jahr +23,15 %
    Stand: 10.07.2026, 13:14 Uhr

    Informationen zur WD-40 Aktie

    Es gibt 13 Mio. WD-40 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,26 Mrd. € wert.

    WD-40 überrascht die Wall Street ? Aktie schießt nach Zahlen nach oben


    WD-40 übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich und hebt die Prognose an. Nach Börsenschluss stieg die Aktie um mehr als 15 Prozent. Eine Kennzahl trübt jedoch das starke Gesamtbild. Viele Verbraucher verbinden WD-40 vor allem mit …

    Wall Street baff: WD-40-Aktie knallt zweistellig nach Top-Zahlen hoch!


    WD-40 hat die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen und die Prognose angehoben. Die Aktie sprang nach Börsenschluss um mehr als 15 Prozent. Ein Detail bremst jedoch die Euphorie.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, 3M und Co.

    Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. 3M notiert im Minus, mit -0,18 %. PPG Industries notiert im Plus, mit +0,94 %.

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    Ob die WD-40 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur WD-40 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    WD-40

    +15,85 %
    +14,76 %
    +33,44 %
    +29,59 %
    +23,15 %
    +35,53 %
    +13,36 %
    +676,57 %
    ISIN:US9292361071WKN:878588
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