Rechenzentrums-Boom bei Prysmian: Warum der Kabelspezialist ein Kauf ist

Kern der positiven Einschätzung ist das Glasfasergeschäft. Prysmian verlagert seine Produktionskapazitäten zunehmend in Richtung Rechenzentren, wo deutlich höhere Preise erzielt werden können. UBS geht davon aus, dass noch vor den Quartalszahlen ein milliardenschwerer, langfristiger Liefervertrag für Glasfaserkapazitäten bekanntgegeben wird, nachdem das Unternehmen Ende Mai eine Frist von rund acht Wochen für den Abschluss genannt hatte.

Die Analysten von UBS erwarten beim italienischen Kabelhersteller Prysmian einen ereignisreichen Sommer. Vor den Halbjahreszahlen am 30. Juli rechnet die Bank mit mehreren positiven Nachrichten in Folge und bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 175 Euro. Im optimistischen Szenario sehen die Analysten sogar 220 Euro als möglich. Die Aktie notierte zuletzt bei 133 Euro, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent.

Auch operativ traut sich UBS mehr zu als der Markt. Bei der EBITDA-Prognose für das zweite Quartal liegen die Analysten rund vier Prozent über dem Konsens, getrieben von der Glasfasersparte und dem Hochspannungsgeschäft. Dort soll eine neue Produktionslinie im finnischen Pikkala anlaufen und frühere Wetterausfälle im ersten Quartal nachgeholt werden. Für das Gesamtjahr sehen die Analysten die Gewinnschätzungen sogar sieben Prozent über den Markterwartungen.

Entsprechend rechnet UBS mit einer Anhebung der Jahresprognose um etwa 150 Millionen Euro auf eine neue Spanne von 2,75 bis 2,95 Milliarden Euro beim bereinigten Ergebnis. Der Vorstandschef hatte bereits im Mai signalisiert, dass das Unternehmen seine bisherigen Ziele übertreffen könne.

Als weiteren möglichen Kurstreiber nennt UBS eine mögliche Übernahme in den USA, wo Prysmian seinen Anteil am Konzerngewinn von derzeit gut der Hälfte auf über 70 Prozent steigern könnte. Zudem steht ein Zweitlisting in New York im Raum.

Trotz der optimistischen Aussichten bewerten die Analysten die Aktie mit einem Abschlag von rund 18 Prozent zum langjährigen Durchschnitt als moderat bewertet. Risiken sehen die Analysten vor allem in sinkenden Margen im Netzgeschäft und stärkerem Preisdruck in den USA.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prysmian Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 137,1EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.





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