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    Kreise

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    Weiter Bemühungen um Verhandlungen zwischen Iran und USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran sucht laut Pakistan diplomatische Lösung
    • USA signalisierten Bereitschaft für Gespräche
    • US-Militär startete mehrere Angriffe gegen Iran
    Kreise - Weiter Bemühungen um Verhandlungen zwischen Iran und USA
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Trotz der kürzlichen US-Angriffe gegen den Iran arbeitet Teheran laut pakistanischen Sicherheitskreisen an einer diplomatischen Lösung des Konflikts mit Washington. Die iranische Seite habe den Vermittlerstaat Pakistan gebeten, den USA Verhandlungswillen zu signalisieren, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von gut informierten Quellen in Islamabad.

    Es sei auf verschiedenen Kanälen zwischen den Nachbarländern gesprochen worden. Unter anderem soll ein Gespräch zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi und Pakistans mächtigem Armeechef Asim Munir bis spät in die Nacht am Donnerstag gedauert haben, hieß es weiter. Die iranische Seite habe auch von Unsicherheit darüber gesprochen, wie sich Hardliner-Fraktionen im Land zukünftig verhalten werden.

    In der Nacht zu Freitag hatte auch die US-Seite Bereitschaft für weitere Gespräche signalisiert. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

    In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben./mar/DP/nas






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