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    Schifffahrt durch Straße von Hormus wieder zurückgegangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiffspassagen in Straße von Hormus stark rückläufig
    • Nur 22 Schiffe passierten die Meerenge am Donnerstag
    • Abwärtstrend seit Mitte Juni, Zähler sank von 48
    Berichte - Schifffahrt durch Straße von Hormus wieder zurückgegangen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    HORMUS (dpa-AFX) - Mit der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran sind die Schiffsdurchfahrten in der Straße von Hormus Berichten entsprechend wieder zurückgegangen. Lediglich 22 Schiffe haben die Meerenge am Donnerstag passiert, wie Daten des Anbieters Kpler zu entnehmen ist, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Am Mittwoch haben die Transite demnach noch bei 30 gelegen.

    Am Donnerstag vor einer Woche - vor Ausbruch der neuerlichen Kämpfe - lag der Zähler noch bei 48 Passagen. Die Durchfahrten sind somit auf einem Abwärtstrend seit ihrem Höchststand Mitte Juni. Die Unterzeichnung des Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sah damals ein Ende der Kampfhandlungen vor.

    Auch der Datenanbieter Windward schrieb in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse auf X, der Schiffsverkehr aus dem Persischen Golf hinaus, sei "faktisch zum Erliegen" gekommen.

    In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben./mar/DP/stk






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