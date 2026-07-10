Dividende steigt um 15 Prozent: Dieser Airline-Riese überrascht die Anleger

Konzernchef Ed Bastian erklärte: "Wir haben heute unsere Ergebnisse für das Juni-Quartal veröffentlicht, und es ist deutlich zu erkennen, dass die Marke Delta und ihre Position in der Branche stärker sind als je zuvor." Das Unternehmen habe von einer breiten Nachfrage, einer wachsenden Markenpräferenz und einer starken Entwicklung seiner vielfältigen Erlösquellen profitiert.

Delta Air Lines hat im zweiten Quartal 2026 die eigenen Prognosen übertroffen und sieht sich für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt. Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar (bereinigt), obwohl die Treibstoffkosten so hoch ausfielen wie nie zuvor in einem Quartal. Der bereinigte Umsatz stieg auf den Rekordwert von 17,7 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge belief sich auf 8,8 Prozent. Nach GAAP erzielte Delta einen Umsatz von 19,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,44 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz der besser als erwarteten Quartalszahlen reagierten Anleger zunächst zurückhaltend. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street gab die Delta-Aktie um 1,75 Prozent auf 87,41 US-Dollar nach (Stand 13:50 Uhr MESZ).

Premiumgeschäft und Treueprogramm wachsen kräftig

Nach Angaben des Unternehmens entwickelten sich die Premiumangebote besonders stark und legten gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent zu. Auch das Treueprogramm SkyMiles gewann weiter an Bedeutung. Die Erlöse aus der Partnerschaft mit American Express stiegen auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

Chief Commercial Officer Joe Esposito erklärte: "Der Umsatz stieg im Juni-Quartal um 14 Prozent und lag damit am oberen Ende unserer Erwartungen." Er zeigte sich überzeugt, dass die starke Preis- und Umsatzentwicklung nachhaltig sei und sich bis in das Dezember-Quartal fortsetzen könne.

Dividende steigt um 15 Prozent

Auch die Finanzlage verbesserte sich weiter. Delta reduzierte seine Nettoverschuldung, stärkte damit die Bilanz und kündigte an, die Dividende ab dem September-Quartal um 15 Prozent anzuheben.

Finanzchef Erik Snell sagte: "Dank unserer beständigen Cash-Generierung können wir kontinuierlich in das Unternehmen reinvestieren, unsere Bilanz stärken und die Rendite für unsere Aktionäre steigern."

Jahresprognose bestätigt

Delta bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll weiterhin zwischen 6,50 und 7,50 US-Dollar liegen. Der freie Cashflow wird unverändert bei 3 bis 4 Milliarden US-Dollar erwartet. Für das September-Quartal rechnet die Fluggesellschaft mit einem Umsatzwachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich sowie einer operativen Marge zwischen 11 Prozent und 13 Prozent.

Bastian sagte: "Delta agiert aus einer Position der Stärke heraus, und wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird – mit zweistelligen Margen und einer Rückkehr zum Gewinnwachstum."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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