BERNSTEIN RESEARCH stuft Puma SE auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten ? Globalisierung und Digitalisierung ? würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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