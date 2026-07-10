Coinbase Aktie klettert deutlich - 10.07.2026

Die Coinbase Aktie konnte bisher um +4,53 % auf 145,17€ zulegen. Das sind +6,29 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 145,17€, mit einem Plus von +4,53 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Coinbase in den letzten drei Monaten Verluste von -3,75 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -3,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,13 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,32 % 1 Monat +5,44 % 3 Monate -3,75 % 1 Jahr -55,95 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 10.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 222 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,36 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.