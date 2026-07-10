Börsen Update Europa - 10.07. - FTSE Athex 20 stark +0,48 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.861,05 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: Salzgitter +7,51 %, Sartorius Vz. +3,88 %, United Internet +3,63 % Flop-Werte: Nordex -4,83 %, TKMS -4,39 %, Deutz -3,42 %

Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 25.102,18 PKT und fällt um -0,02 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +2,69 %, Heidelberg Materials +2,39 %, Fresenius +1,61 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Volkswagen (VW) Vz -1,97 %, Siemens Energy -1,66 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.835,58 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: TeamViewer +3,99 %, Sartorius Vz. +3,88 %, United Internet +3,63 %

Flop-Werte: Nordex -4,83 %, AIXTRON -3,39 %, Infineon Technologies -2,23 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 6.268,44 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +2,69 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,32 %, Intesa Sanpaolo +1,07 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,23 %, Volkswagen (VW) Vz -1,97 %, Siemens Energy -1,66 %

Der ATX steht aktuell (14:00:00) bei 6.487,78 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: voestalpine +5,62 %, OMV +1,96 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,85 %

Flop-Werte: PORR -5,17 %, STRABAG -2,38 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,08 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 14.252,46 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Logitech International +1,85 %, Partners Group Holding +1,45 %, Holcim +1,10 %

Flop-Werte: ABB -0,97 %, CIE Financiere Richemont -0,68 %, Nestle -0,41 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.319,70 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +4,87 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,04 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,32 %

Flop-Werte: Thales -1,88 %, LEGRAND -1,15 %, Schneider Electric -1,01 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.184,48 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,80 %, Getinge (B) +1,56 %, Sandvik +1,34 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,27 %, ABB -0,97 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,86 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.250,00 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,69 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,32 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,92 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,26 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,02 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,63 %