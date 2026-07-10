Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin klettert vor dem Wochenende auf 64.354 USD — Altcoins im Aufwind - 10.07.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,85 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 64.448,77USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +3,15 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,68 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,53 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,05 %, ETH/USD um -0,27 %, SOL/USD um -3,11 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,50 %.
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