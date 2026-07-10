USA verdummen: Bildung kaputtgespart, keine Experten aus dem Ausland mehr

Doch diese wichtige Lebensader wurde gekappt. Eine zunehmend restriktive Anti-Immigrationspolitik droht nun, einen ökonomischen Domino-Effekt in Gang zu setzen, der die US-Wirtschaft langfristig Hunderte Milliarden US-Dollar kosten wird.

Die USA steuern sehenden Auges auf eine fundamentale Krise ihrer Innovationskraft zu. Über Jahrzehnte hinweg basierte der wirtschaftliche und technologische Aufstieg der Supermacht auf einem hocheffizienten Prinzip: Dem globalen "Brain Drain". Top-Talente aus aller Welt wurden von US-Universitäten angeworben, dort ausgebildet und blieben anschließend im Land, um die Speerspitze der amerikanischen High-Tech-Industrie zu formen.

Seit der Verschärfung der Einwanderungs- und Visaregelungen verzeichnen US-amerikanische Hochschulen einen Einbruch bei den Einschreibungen internationaler Studierender. Daten der Bildungsorganisation NAFSA zufolge sank die Zahl bereits im vergangenen Herbst um 17 Prozent, was den Universitäten kurzfristig 1,1 Milliarden US-Dollar an Einnahmen entzog und fast 23.000 Arbeitsplätze kostete. Analysen von Daten des Außenministeriums legen sogar nahe, dass der Rückgang bei den Visumsanträgen bei bis zu 36 Prozent liegen könnte.

Die weitaus dramatischere Dimension betrifft jedoch die langfristige Zukunft. Wenn sich die Zahlen des Außenministeriums langfristig bestätigen, droht dem jährlichen US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Einbruch von bis zu 481 Milliarden US-Dollar, wie eine aktuelle Studie des renommierten Peterson Institute for International Economics (PIIE) zeigt. Sollte die Zahl der in den USA ausgebildeten, ausländischen Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM / MINT) in den kommenden zehn Jahren wie erwartet um ein Drittel sinken, würde dieser Verlust an Fachkräften die Substanz der US-Wirtschaft empfindlich treffen.

Die unersetzliche MINT-Pipeline

Der Grund, warum diese Einschränkungen die Wirtschaft so hart treffen, liegt in der extremen Abhängigkeit der US-Tech-Branche von ausländischen Köpfen. Rund 57 Prozent der 1,2 Millionen internationalen Studierenden in den USA sind in MINT-Fächern eingeschrieben. Je höher der akademische Grad, desto höher ist der Anteil internationaler Fachkräfte: Sie stellen 42,1 Prozent aller MINT-Beschäftigten mit einem Master-Abschluss und knapp die Hälfte (49,2 Prozent) aller Promovierten (PhDs). Zwischen den Jahren 2000 und 2023 machten im Ausland geborene Fachkräfte sogar über 60 Prozent aller neuen MINT-Arbeiter mit einer Promotion aus.

Diese Fachkräfte sind der Treibstoff der Tech-Hochburg im kalifornischen Silicon Valley. Laut Daten der National Foundation for American Policy wurden 59 Prozent der US-amerikanischen „Unicorns“ – Start-ups mit einer Bewertung von über einer Milliarden US-Dollar – von Einwanderern gegründet oder mitbegründet. Zudem zeichnen Migranten laut Stanford-Ökonomen für 23 Prozent aller US-Patente der letzten Jahrzehnte verantwortlich.

Die politische Rhetorik suggeriert häufig, dass wegfallende ausländische Arbeitsplätze einfach durch US-amerikanische Staatsbürger ersetzt werden könnten. Die PIIE-Studie erteilt dieser Hoffnung jedoch eine klare Absage. Historische Präzedenzfälle zeigen, dass inländische Arbeitskräfte derartige Lücken niemals füllen konnten. Das fundamentale Problem der USA liegt tiefer: Es ist die strukturelle Bildungskrise im eigenen Land.

Seit den Zeiten der Reagan-Administration in den 1980er-Jahren wurde das öffentliche US-Bildungssystem im Zuge einer neoliberalen Haushaltspolitik systematisch dezentralisiert und finanziell ausgedünnt. Da öffentliche Schulen in den USA maßgeblich durch lokale Grundsteuern finanziert werden, entstand eine enorme Kluft zwischen wohlhabenden und verarmten Bezirken. Die Folge ist ein chronisch unterfinanziertes Schulwesen in weiten Teilen des Landes, dessen Quittung die Gesellschaft nun präsentiert bekommt.

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Rund 54 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner zwischen 16 und 74 Jahren verfügen lediglich über die Lese-, Schreib- und Textverständniskompetenz eines Sechstklässlers, zeigen Daten des US-Bildungsministeriums und der OECD (PIAAC-Studie) und offenbaren ein erschreckendes Ausmaß an Analphabetismus in der weltgrößten Volkswirtschaft. Sie sind zwar im Alltag überlebensfähig, jedoch kaum in der Lage, komplexe wissenschaftliche Texte zu analysieren, logische Kausalketten zu verstehen oder abstrakte Probleme zu lösen – Grundvoraussetzungen für eine Karriere in der KI-Forschung, Biomedizin oder Luft- und Raumfahrttechnik.

Der Versuch, die Einwanderung zum Schutz heimischer Arbeitsplätze einzudämmen, erweist sich somit als ökonomisches Eigentor. Die USA würgen die Zufuhr hochqualifizierter Köpfe ab, während das eigene Bildungssystem aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse strukturell nicht in der Lage ist, adäquaten Ersatz aus der eigenen Bevölkerung zu rekrutieren.

Die globalen Konkurrenten der USA haben diese Schwachstelle längst erkannt. Während die USA Studierende abschrecken – unter anderem durch Visa-Befristungen auf maximal vier Jahre und drakonische Maßnahmen bei Campus-Protesten –, verzeichnen Hochschulen in Asien (82 Prozent Zuwachs) und Europa (47 Prozent Zuwachs) massive Zuläufe. Universitäten in Hongkong und Japan werben bereits aktiv um enttäuschte Elite-Talente, die den USA den Rücken kehren. Das Fazit der Ökonomen ist so eindeutig wie alarmierend: Die Spitzenkräfte, die die USA verlieren, verschwinden nicht vom globalen Markt. Sie werden ihre Innovationskraft stattdessen den wirtschaftlichen Rivalen zur Verfügung stellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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