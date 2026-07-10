🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGalaxy Digital Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Galaxy Digital Registered (A)

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Galaxy Digital Registered (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Galaxy Digital Registered (A) Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Galaxy Digital Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Galaxy Digital Registered (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Galaxy Digital Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

    Die Galaxy Digital Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,16 % auf 22,665. Damit gewinnt die Aktie +0,695  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Galaxy Digital Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,665, mit einem Plus von +3,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +26,93 % bei Galaxy Digital Registered (A).

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Galaxy Digital Registered (A) Aktie damit um +3,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Galaxy Digital Registered (A) +19,29 % gewonnen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Galaxy Digital Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,66 %
    1 Monat -17,43 %
    3 Monate +26,93 %
    1 Jahr +33,32 %
    Stand: 10.07.2026, 14:09 Uhr

    Informationen zur Galaxy Digital Registered (A) Aktie

    Es gibt 191 Mio. Galaxy Digital Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,34 Mrd. € wert.

    Galaxy Digital Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Galaxy Digital Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Galaxy Digital Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Galaxy Digital Registered (A)

    +3,16 %
    +3,66 %
    -17,43 %
    +26,93 %
    +33,32 %
    +4,35 %
    ISIN:US36317J2096WKN:A41986
    Galaxy Digital Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Galaxy Digital Registered (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026 Am 10.07.2026 ist die Galaxy Digital Registered (A) Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Galaxy Digital Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     