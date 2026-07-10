Galaxy Digital Registered (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026

Galaxy Digital Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

Die Galaxy Digital Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,16 % auf 22,665€. Damit gewinnt die Aktie +0,695 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Galaxy Digital Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,665€, mit einem Plus von +3,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +26,93 % bei Galaxy Digital Registered (A).