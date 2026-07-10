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Galaxy Digital Registered (A) Aktie steigt um +3,16 % - 10.07.2026
Am 10.07.2026 ist die Galaxy Digital Registered (A) Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Galaxy Digital Registered (A) Aktie.
Galaxy Digital Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026
Die Galaxy Digital Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,16 % auf 22,665€. Damit gewinnt die Aktie +0,695 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Galaxy Digital Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,665€, mit einem Plus von +3,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +26,93 % bei Galaxy Digital Registered (A).
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Galaxy Digital Registered (A) Aktie damit um +3,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Galaxy Digital Registered (A) +19,29 % gewonnen.
Galaxy Digital Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,66 %
|1 Monat
|-17,43 %
|3 Monate
|+26,93 %
|1 Jahr
|+33,32 %
Informationen zur Galaxy Digital Registered (A) Aktie
Es gibt 191 Mio. Galaxy Digital Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,34 Mrd. € wert.
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Ob die Galaxy Digital Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Galaxy Digital Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.