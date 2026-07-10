HORNBACH Holding: Dividende bestätigt, Schritt zum Staggered Board (HV2026)
Stabile Dividende, frischer Aufsichtsrat und solide Zahlen: HORNBACH setzt 2025/26 auf Kontinuität, Generationenwechsel und weiteres Wachstum im europäischen Baumarktgeschäft.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Dividende von 2,40 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26 beschlossen; Ausschüttungsquote 27,7% und Dividendenrendite 2,8% (Basis XETRA-Schlusskurs 28.02.2026); HORNBACH zahlt seit 1987 ununterbrochen Dividende.
- Michael Heinz neu in den Aufsichtsrat gewählt (Amtszeit bis 2030); erster Schritt zur Einführung eines rotierenden Aufsichtsrats („Staggered Board“); maximale Amtszeit von 5 auf 4 Jahre reduziert; Nachfolge für Simone Krah.
- Weitere Beschlüsse der Verwaltung wurden mehrheitlich angenommen, einschließlich der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.
- Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach zieht positive Bilanz: Wachstum, Marktanteile gestärkt, Investitionen in neue Märkte und Digitalisierung; Generationenübergang sichert langfristige Führung.
- Geschäftszahlen 2025/26: Konzern-Nettoumsatz 6,4 Mrd. EUR (+3,8%); bereinigtes EBIT 265 Mio. EUR (-1,8%); Q1 2026/27: Umsatz 2,0 Mrd. EUR (+4,9%); bereinigtes EBIT 161 Mio. EUR (-0,5%).
- Auf der Hauptversammlung waren 80,2% des Grundkapitals vertreten; Abstimmungsergebnisse und Rede von Albrecht Hornbach auf der HORNBACH-Website veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei HORNBACH Holding ist am 10.07.2026.
Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 78,60EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.154,46PKT (+0,31 %).
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